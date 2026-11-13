MIYAJI ENGINEERING GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MIYAJI ENGINEERING GROUP gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24.77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33.13 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.30 Prozent zurück. Hier wurden 12.72 Milliarden JPY gegenüber 13.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch