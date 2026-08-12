Miyairi Valve MfgCo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Miyairi Valve MfgCo veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.83 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0.270 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch