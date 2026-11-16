Miyairi Valve MfgCo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Miyairi Valve MfgCo hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Miyairi Valve MfgCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miyairi Valve MfgCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.12 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch