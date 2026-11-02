mixi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

mixi hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62.06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte mixi ein EPS von 51.99 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 48.95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 35.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch