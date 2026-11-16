Miwon Specialty Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Miwon Specialty Chemical präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Specialty Chemical 3676.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 161.85 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133.32 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch