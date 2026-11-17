Miwon Specialty Chemical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 940.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Specialty Chemical 3914.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 153.87 Milliarden KRW gegenüber 128.20 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch