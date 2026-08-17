Miwon Specialty Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miwon Specialty Chemical gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6849.00 KRW, nach 2458.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.79 Prozent auf 162.83 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134.81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch