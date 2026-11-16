Miwon Commercial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Miwon Commercial hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2010.00 KRW, nach 2254.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miwon Commercial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 130.17 Milliarden KRW im Vergleich zu 113.11 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch