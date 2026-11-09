Miwon Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Miwon Chemicals hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 776.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Chemicals 399.00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 115.31 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.82 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch