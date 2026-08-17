Miwon Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Miwon Chemicals stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1014.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miwon Chemicals 296.90 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.43 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch