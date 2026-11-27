Mivtach Shamir präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3.79 ILS gegenüber -0.690 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.40 Prozent auf 150.2 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch