Mivtach Shamir: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mivtach Shamir hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.42 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.270 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.78 Prozent auf 123.7 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106.8 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch