|
31.08.2026 06:37:00
Mivtach Shamir: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mivtach Shamir hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.42 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.270 ILS erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.78 Prozent auf 123.7 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106.8 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.