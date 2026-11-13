Miura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Miura stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72.64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miura ein EPS von 75.98 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 71.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch