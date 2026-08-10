Miura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Miura stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39.61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29.83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch