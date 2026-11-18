SPI 998750 / CH0009987501
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18.11.2026 09:28:11
Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Start mit positivem Vorzeichen
Der SPI bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.
Am Mittwoch notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.12 Prozent fester bei 21’073.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.687 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.018 Prozent leichter bei 21’043.76 Punkten in den Handel, nach 21’047.65 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 21’043.76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21’077.92 Punkten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1.19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 20’288.85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, stand der SPI noch bei 20’161.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’143.97 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.52 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21’440.74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 2.46 Prozent auf 1.25 CHF), Logitech (+ 2.24 Prozent auf 84.10 CHF), PolyPeptide (+ 1.86 Prozent auf 41.00 CHF), Adecco SA (+ 1.82 Prozent auf 24.62 CHF) und Sonova (+ 1.81 Prozent auf 292.80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-7.25 Prozent auf 0.03 CHF), WISeQey (-5.00 Prozent auf 5.89 USD), Feintool International (-2.87 Prozent auf 10.15 CHF), Carlo Gavazzi (-2.59 Prozent auf 169.50 CHF) und StarragTornos (-2.54 Prozent auf 34.60 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die GAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 347’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356.882 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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ASMALLWORLD am 18.11.2026
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