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Index-Performance 16.09.2026 09:28:19

Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Anleger in Zürich schicken den SPI am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Schlatter Industries
17.73 CHF 1.38%
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.17 Prozent fester bei 19’487.90 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.410 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.154 Prozent auf 19’485.11 Punkte an der Kurstafel, nach 19’455.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19’492.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’485.11 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0.206 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’310.57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SPI noch bei 19’408.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der SPI auf 16’709.44 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.83 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.15 Prozent auf 11.14 CHF), IVF HARTMANN (+ 2.05 Prozent auf 124.50 CHF), Huber + Suhner (+ 1.81 Prozent auf 168.40 CHF), Implenia (+ 1.74 Prozent auf 64.20 CHF) und Idorsia (+ 1.68 Prozent auf 4.84 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-9.68 Prozent auf 0.56 CHF), Curatis (-4.74 Prozent auf 18.10 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), Adval Tech (-4.46 Prozent auf 38.60 CHF) und Schlatter Industries (-4.35 Prozent auf 17.60 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 405’140 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 310.165 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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