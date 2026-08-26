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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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SIX-Handel im Fokus 26.08.2026 15:58:11

Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag

Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag

Mit dem SPI geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Kudelski
1.33 CHF 3.83%
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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.23 Prozent stärker bei 20’468.31 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.512 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.083 Prozent auf 20’438.32 Punkte an der Kurstafel, nach 20’421.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 20’438.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’521.28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.873 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 20’069.67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der SPI bei 19’096.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16’896.19 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Stadler Rail (+ 20.64 Prozent auf 29.58 CHF), Gurit (+ 18.77 Prozent auf 34.80 CHF), Arbonia (+ 9.59 Prozent auf 4.40 CHF), SoftwareONE (+ 9.49 Prozent auf 9.47 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4.65 Prozent auf 0.03 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Kudelski (-4.51 Prozent auf 1.27 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.77 Prozent auf 0.15 CHF), Adval Tech (-3.26 Prozent auf 41.60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2.89 Prozent auf 31.95 CHF) und Sandoz (-2.69 Prozent auf 71.56 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. 3’092’933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 318.790 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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