EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Entwicklung
|
21.10.2026 15:58:13
Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Der SPI zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.
Am Mittwoch notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.41 Prozent fester bei 20’483.15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.542 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.026 Prozent leichter bei 20’393.79 Punkten in den Handel, nach 20’399.08 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20’344.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’485.36 Punkten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 19’760.15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der SPI noch bei 20’095.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’360.58 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.28 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Adecco SA (+ 10.23 Prozent auf 23.28 CHF), GAM (+ 8.05 Prozent auf 0.07 CHF), EvoNext (+ 4.35 Prozent auf 2.40 CHF), LEM (+ 4.03 Prozent auf 646.00 CHF) und BELIMO (+ 3.91 Prozent auf 784.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), Forbo International (-4.62 Prozent auf 908.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3.94 Prozent auf 31.70 CHF), Zug Estates B (-3.56 Prozent auf 2’170.00 CHF) und SHL Telemedicine (-2.90 Prozent auf 1.01 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’407’039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 331.235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Forbo presents transformation roadmap and 2029 financial targets at its first Capital Markets Day (EQS Group)
|
16.10.26
|SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Forbo International S.A. (N)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Adecco am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’490.79
|-0.10%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.