Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.41 Prozent fester bei 20’483.15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.542 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.026 Prozent leichter bei 20’393.79 Punkten in den Handel, nach 20’399.08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’344.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’485.36 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 19’760.15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der SPI noch bei 20’095.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’360.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.28 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Adecco SA (+ 10.23 Prozent auf 23.28 CHF), GAM (+ 8.05 Prozent auf 0.07 CHF), EvoNext (+ 4.35 Prozent auf 2.40 CHF), LEM (+ 4.03 Prozent auf 646.00 CHF) und BELIMO (+ 3.91 Prozent auf 784.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), Forbo International (-4.62 Prozent auf 908.00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3.94 Prozent auf 31.70 CHF), Zug Estates B (-3.56 Prozent auf 2’170.00 CHF) und SHL Telemedicine (-2.90 Prozent auf 1.01 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’407’039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 331.235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch