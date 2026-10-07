SMI 998089 / CH0009980894
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07.10.2026 15:58:11
Mittwochshandel in Zürich: SMI nachmittags leichter
Der SMI verzeichnet heute Verluste.
Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.25 Prozent schwächer bei 13’754.00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.562 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.196 Prozent auf 13’761.96 Punkte an der Kurstafel, nach 13’788.93 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13’844.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’733.30 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0.468 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 14’279.38 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Wert von 14’360.45 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 12’521.79 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.82 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1.63 Prozent auf 355.50 CHF), Novartis (+ 1.55 Prozent auf 119.00 CHF), Sandoz (+ 1.06 Prozent auf 70.50 CHF), Nestlé (+ 0.47 Prozent auf 75.55 CHF) und Swiss Re (+ 0.31 Prozent auf 143.50 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-3.57 Prozent auf 39.12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.66 Prozent auf 80.38 CHF), Holcim (-2.64 Prozent auf 64.10 CHF), Partners Group (-2.56 Prozent auf 593.80 CHF) und Richemont (-1.86 Prozent auf 171.60 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’780’445 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 297.079 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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