Mittwochshandel in Zürich: SMI mittags schwächer

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0.29 Prozent tiefer bei 14’994.61 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.721 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.200 Prozent auf 15’007.89 Punkte an der Kurstafel, nach 15’037.94 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’986.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’077.00 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1.41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 13’787.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14’575.25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der SMI noch bei 12’702.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.19 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.73 Prozent auf 70.86 CHF), Logitech (+ 2.47 Prozent auf 82.16 CHF), Galderma (+ 1.25 Prozent auf 190.90 CHF), Amrize (+ 0.78 Prozent auf 34.72 CHF) und Sandoz (+ 0.24 Prozent auf 83.58 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-5.79 Prozent auf 58.30 CHF), Swiss Life (-2.20 Prozent auf 968.80 CHF), Novartis (-0.92 Prozent auf 133.24 CHF), Geberit (-0.91 Prozent auf 590.20 CHF) und Roche (-0.77 Prozent auf 398.70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die Alcon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 959’944 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 345.819 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch