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Kursverlauf 26.08.2026 12:26:15

Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Für den SMI geht es am Mittag aufwärts.

UBS
43.87 CHF 1.58%
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Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.45 Prozent auf 14’590.76 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.671 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.158 Prozent auf 14’548.30 Punkte an der Kurstafel, nach 14’525.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’534.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’605.96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0.984 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14’327.20 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 13’525.68 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 12’160.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.14 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 2.81 Prozent auf 73.16 CHF), Amrize (+ 2.72 Prozent auf 36.27 CHF), Richemont (+ 1.87 Prozent auf 190.55 CHF), Sika (+ 1.65 Prozent auf 193.50 CHF) und Givaudan (+ 1.45 Prozent auf 3’369.00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-0.34 Prozent auf 591.80 CHF), Alcon (-0.27 Prozent auf 58.56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.25 Prozent auf 79.42 CHF), Swiss Re (-0.25 Prozent auf 140.20 CHF) und Swisscom (-0.23 Prozent auf 639.50 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 982’273 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 314.377 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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