Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.46 Prozent tiefer bei 2’283.81 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.052 Prozent tiefer bei 2’293.06 Punkten in den Handel, nach 2’294.26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’296.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’281.66 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.999 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’289.83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der SLI noch bei 2’135.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1’983.36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.18 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 3.36 Prozent auf 603.40 CHF), Sonova (+ 1.71 Prozent auf 238.00 CHF), Roche (+ 0.92 Prozent auf 350.70 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.66 Prozent auf 214.40 CHF) und Swisscom (+ 0.64 Prozent auf 631.50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-3.90 Prozent auf 33.76 CHF), Holcim (-2.81 Prozent auf 69.94 CHF), Galderma (-2.54 Prozent auf 162.85 CHF), Partners Group (-1.80 Prozent auf 667.40 CHF) und Straumann (-1.64 Prozent auf 95.78 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’251’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 298.357 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch