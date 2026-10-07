Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
07.10.2026 12:26:17
Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert im Minus
Das macht der SLI am Mittwoch.
Am Mittwoch geht es im SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.32 Prozent auf 2’219.11 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0.308 Prozent tiefer bei 2’219.43 Punkten in den Handel, nach 2’226.28 Punkten am Vortag.
Bei 2’230.83 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’217.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0.133 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’282.83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’300.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’033.32 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.17 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1.33 Prozent auf 7’610.00 CHF), Swisscom (+ 1.28 Prozent auf 635.00 CHF), Roche (+ 1.23) Prozent auf 354.10 CHF), Sandoz (+ 1.18 Prozent auf 70.58 CHF) und Novartis (+ 1.06 Prozent auf 118.42 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-3.21 Prozent auf 70.60 CHF), VAT (-2.66 Prozent auf 679.60 CHF), Richemont (-2.66 Prozent auf 170.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 81.14 CHF) und Holcim (-1.64 Prozent auf 64.76 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 711’217 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swiss Re (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’219.26
|-0.32%
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.