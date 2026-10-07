Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert im Minus

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.32 Prozent auf 2’219.11 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0.308 Prozent tiefer bei 2’219.43 Punkten in den Handel, nach 2’226.28 Punkten am Vortag.

Bei 2’230.83 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’217.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0.133 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’282.83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’300.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’033.32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.17 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1.33 Prozent auf 7’610.00 CHF), Swisscom (+ 1.28 Prozent auf 635.00 CHF), Roche (+ 1.23) Prozent auf 354.10 CHF), Sandoz (+ 1.18 Prozent auf 70.58 CHF) und Novartis (+ 1.06 Prozent auf 118.42 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-3.21 Prozent auf 70.60 CHF), VAT (-2.66 Prozent auf 679.60 CHF), Richemont (-2.66 Prozent auf 170.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.74 Prozent auf 81.14 CHF) und Holcim (-1.64 Prozent auf 64.76 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 711’217 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch