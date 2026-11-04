SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SLI aktuell
|
04.11.2026 17:58:13
Mittwochshandel in Zürich: SLI letztendlich auf grünem Terrain
So bewegte sich der SLI schlussendlich.
Zum Handelsende verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1.80 Prozent auf 2’417.13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.013 Prozent fester bei 2’374.69 Punkten in den Handel, nach 2’374.37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’421.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’370.40 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’210.64 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 2’315.68 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2’014.80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.37 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’421.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 8.72 Prozent auf 83.02 CHF), Straumann (+ 6.28 Prozent auf 107.40 CHF), Alcon (+ 5.75 Prozent auf 63.28 CHF), UBS (+ 4.59 Prozent auf 41.28 CHF) und Partners Group (+ 4.20 Prozent auf 685.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-4.96 Prozent auf 539.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.81 Prozent auf 70.46 CHF), Sandoz (-0.77 Prozent auf 82.14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.08 Prozent auf 244.00 CHF) und SGS SA (+ 1.17 Prozent auf 104.05 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’282’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344.510 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’412.08
|-0.21%
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht schlussnedlich ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.