Mittwochshandel in Zürich: SLI letztendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1.80 Prozent auf 2’417.13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.013 Prozent fester bei 2’374.69 Punkten in den Handel, nach 2’374.37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’421.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’370.40 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’210.64 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 2’315.68 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2’014.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.37 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’421.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 8.72 Prozent auf 83.02 CHF), Straumann (+ 6.28 Prozent auf 107.40 CHF), Alcon (+ 5.75 Prozent auf 63.28 CHF), UBS (+ 4.59 Prozent auf 41.28 CHF) und Partners Group (+ 4.20 Prozent auf 685.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-4.96 Prozent auf 539.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.81 Prozent auf 70.46 CHF), Sandoz (-0.77 Prozent auf 82.14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.08 Prozent auf 244.00 CHF) und SGS SA (+ 1.17 Prozent auf 104.05 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’282’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344.510 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch