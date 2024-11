Mittwochshandel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus

Der SLI schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 1’903.06 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.794 Prozent auf 1’917.27 Punkte an der Kurstafel, nach 1’902.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1’898.46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1’921.27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0.550 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, notierte der SLI bei 2’011.71 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2024, den Wert von 1’990.47 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.11.2023, einen Wert von 1’704.09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.91 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’023.54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’742.94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 1.83 Prozent auf 90.08 CHF), Julius Bär (+ 1.30 Prozent auf 53.08 CHF), Sonova (+ 1.00 Prozent auf 303.40 CHF), Partners Group (+ 0.91 Prozent auf 1’220.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.86 Prozent auf 723.00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-5.42 Prozent auf 5.51 CHF), VAT (-2.37 Prozent auf 333.70 CHF), Adecco SA (-1.10 Prozent auf 23.34 CHF), Kühne + Nagel International (-1.05 Prozent auf 208.20 CHF) und Swatch (I) (-1.01 Prozent auf 161.25 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4’653’674 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 215.843 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch