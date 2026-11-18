Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.10 Prozent schwächer bei 2’396.85 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’400.46 Zählern und damit 0.048 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’399.31 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’408.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’394.51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1.42 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’306.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2’297.96 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’012.17 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.43 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2.72 Prozent auf 84.50 CHF), Straumann (+ 1.59 Prozent auf 108.80 CHF), Alcon (+ 1.39 Prozent auf 62.66 CHF), Lindt (+ 1.30 Prozent auf 8’560.00 CHF) und Sonova (+ 1.11 Prozent auf 290.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Julius Bär (-1.18 Prozent auf 68.78 CHF), Schindler (-0.85 Prozent auf 301.80 CHF), Zurich Insurance (-0.83 Prozent auf 646.60 CHF), Swisscom (-0.76 Prozent auf 718.50 CHF) und Helvetia Baloise (-0.71 Prozent auf 223.60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’568’199 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352.660 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch