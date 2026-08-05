Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’983 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’191 0.0%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Suche...
ETF Sparplan

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SMI-Performance im Blick 05.08.2026 09:28:37

Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone ein.

Novartis
125.89 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 14’531.91 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.668 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.351 Prozent auf 14’514.00 Punkte an der Kurstafel, nach 14’463.23 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’545.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’513.34 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14’424.24 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 13’052.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’858.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2.14 Prozent auf 88.76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.40 Prozent auf 82.80 CHF), Amrize (+ 1.03 Prozent auf 42.12 CHF), Partners Group (+ 0.84 Prozent auf 723.20 CHF) und Givaudan (+ 0.81 Prozent auf 3’361.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 201.80 CHF), Swisscom (-0.08 Prozent auf 621.00 CHF), Richemont (-0.05 Prozent auf 195.75 CHF), Novartis (+ 0.03 Prozent auf 124.64 CHF) und Alcon (+ 0.21 Prozent auf 57.34 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 238’338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303.710 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9532 15.12.2028 151874581
Long 12.019 17.12.2027 141815184
Long 1262 21.08.2026 158464291
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9057 17.12.2027 158194269
Short 1262 18.09.2026 155830653
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1299 12.28 157036629
Long 11.4727 6.85 157230913
Long 23.3704 2.41 159012662
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9724 12.77 157230865
Short 9.1449 9.42 157036435
Short 16.1795 4.70 157036434
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.65 129204048
Long 8 -13.21 129204049
Long 12 -9.07 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
SMI-Daten in Realtime
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 05.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’552.30 0.23%