Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Um 09:11 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 14’531.91 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.668 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.351 Prozent auf 14’514.00 Punkte an der Kurstafel, nach 14’463.23 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’545.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’513.34 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14’424.24 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Stand von 13’052.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’858.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2.14 Prozent auf 88.76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.40 Prozent auf 82.80 CHF), Amrize (+ 1.03 Prozent auf 42.12 CHF), Partners Group (+ 0.84 Prozent auf 723.20 CHF) und Givaudan (+ 0.81 Prozent auf 3’361.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 201.80 CHF), Swisscom (-0.08 Prozent auf 621.00 CHF), Richemont (-0.05 Prozent auf 195.75 CHF), Novartis (+ 0.03 Prozent auf 124.64 CHF) und Alcon (+ 0.21 Prozent auf 57.34 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 238’338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303.710 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch