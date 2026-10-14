Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen

Am Mittwoch notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0.92 Prozent stärker bei 2’264.09 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0.023 Prozent stärker bei 2’244.01 Punkten, nach 2’243.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’264.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’243.72 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.60 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 2’224.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’286.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’017.92 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2.33 Prozent auf 579.60 CHF), Sika (+ 2.27 Prozent auf 180.50 CHF), Alcon (+ 2.02 Prozent auf 53.48 CHF), Amrize (+ 1.89 Prozent auf 30.65 CHF) und Partners Group (+ 1.89 Prozent auf 613.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-0.78 Prozent auf 146.10 CHF), VAT (-0.53 Prozent auf 642.80 CHF), Helvetia Baloise (-0.10 Prozent auf 205.40 CHF), UBS (+ 0.15 Prozent auf 40.15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.22 Prozent auf 231.10 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 615’028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 307.024 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.40 zu Buche schlagen. Mit 7.56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch