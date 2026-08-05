Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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05.08.2026 17:58:13
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind
Der ATX Prime notierte am Mittwochabend im Plus.
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.74 Prozent fester bei 3’301.09 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.078 Prozent auf 3’274.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’276.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’266.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’304.38 Punkten verzeichnete.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3.70 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 3’227.82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’868.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’263.89 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’304.38 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 11.61 Prozent auf 2.50 EUR), Rosenbauer (+ 5.18 Prozent auf 65.00 EUR), Raiffeisen (+ 4.14) Prozent auf 64.20 EUR), Erste Group Bank (+ 3.59 Prozent auf 121.10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2.57 Prozent auf 4.79 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Lenzing (-4.47 Prozent auf 23.50 EUR), voestalpine (-2.52 Prozent auf 47.12 EUR), AT S (AT&S) (-2.46 Prozent auf 142.80 EUR), Andritz (-1.80 Prozent auf 82.00 EUR) und DO (-1.68 Prozent auf 204.50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 470’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44.711 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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