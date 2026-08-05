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Kursentwicklung im Fokus 05.08.2026 15:58:17

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Der Handel in Wien verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Lenzing
22.10 CHF -1.69%
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Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.12 Prozent auf 3’280.70 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.078 Prozent tiefer bei 3’274.14 Punkten, nach 3’276.71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’266.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’304.38 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3’227.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’868.90 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 2’263.89 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 23.42 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’304.38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 4.85 Prozent auf 64.80 EUR), Wolford (+ 4.46 Prozent auf 2.34 EUR), Erste Group Bank (+ 2.48 Prozent auf 119.80 EUR), FACC (+ 2.10 Prozent auf 17.48 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.73 Prozent auf 4.12 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4.07 Prozent auf 23.60 EUR), voestalpine (-2.94 Prozent auf 46.92 EUR), Andritz (-2.87 Prozent auf 81.10 EUR), AMAG (-2.13 Prozent auf 27.60 EUR) und Verbund (-1.19 Prozent auf 58.10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 278’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44.711 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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