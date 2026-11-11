Mittwochshandel in Wien: ATX Prime notiert am Mittag im Plus

Um 12:08 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.37 Prozent auf 3’273.37 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.009 Prozent höher bei 3’261.63 Punkten, nach 3’261.35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’261.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’299.99 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3.62 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3’212.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’288.26 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 2’414.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23.14 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9.40 Prozent auf 123.40 EUR), FACC (+ 5.58 Prozent auf 14.38 EUR), Polytec (+ 4.73 Prozent auf 4.21 EUR), Frequentis (+ 3.26 Prozent auf 66.50 EUR) und Semperit (+ 2.54 Prozent auf 18.20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.45 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.49 Prozent auf 3.60 EUR), voestalpine (-3.32 Prozent auf 40.18 EUR), Wienerberger (-1.79 Prozent auf 17.55 EUR) und CA Immobilien (-1.42 Prozent auf 20.90 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 176’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44.516 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch