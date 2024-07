Mittwochshandel in Wien: ATX Prime mit Gewinnen

Um 15:40 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.06 Prozent auf 1’847.08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.014 Prozent auf 1’845.67 Punkte an der Kurstafel, nach 1’845.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1’847.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1’840.26 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0.445 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1’784.54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, stand der ATX Prime noch bei 1’758.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1’599.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 7.76 Prozent zu. Bei 1’889.08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’664.49 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 1.94 Prozent auf 39.50 EUR), Semperit (+ 1.88 Prozent auf 10.84 EUR), Polytec (+ 1.83 Prozent auf 3.34 EUR), Flughafen Wien (+ 1.57 Prozent auf 51.60 EUR) und Verbund (+ 1.40 Prozent auf 76.10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil FACC (-3.26 Prozent auf 7.71 EUR), Frequentis (-1.83 Prozent auf 32.20 EUR), AT S (AT&S) (-1.55 Prozent auf 20.26 EUR), Palfinger (-1.53 Prozent auf 22.50 EUR) und ZUMTOBEL (-1.02 Prozent auf 5.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 141’002 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26.091 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.82 Prozent, die höchste im Index.

