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ATX Prime-Kursentwicklung 19.08.2026 17:58:18

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung mit Verlusten

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung mit Verlusten

Der ATX Prime zeigte sich am Abend leichter.

Raiffeisen
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Zum Handelsschluss fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.72 Prozent auf 3’245.27 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 3’268.48 Punkte an der Kurstafel, nach 3’268.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’280.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’242.80 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 3’136.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2’888.75 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2’425.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22.09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 3.97 Prozent auf 52.40 EUR), AMAG (+ 1.82 Prozent auf 27.90 EUR), OMV (+ 1.48 Prozent auf 68.55 EUR), Verbund (+ 0.97 Prozent auf 57.50 EUR) und UBM Development (+ 0.89 Prozent auf 17.00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-10.00 Prozent auf 4.50 EUR), FACC (-4.53 Prozent auf 16.00 EUR), Raiffeisen (-3.69 Prozent auf 60.05 EUR), Polytec (-2.61 Prozent auf 4.85 EUR) und Vienna Insurance (-2.38 Prozent auf 69.80 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 761’324 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.508 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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