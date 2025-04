Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittag in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 2.52 Prozent leichter bei 1’821.78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 1’868.79 Punkten in den Handel, nach 1’868.79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1’816.63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1’868.81 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 3.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’157.42 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 09.01.2025, einen Stand von 1’820.27 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.04.2024, einen Stand von 1’797.92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0.227 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’190.23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’745.07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2.11 Prozent auf 2.42 EUR), UBM Development (+ 2.11 Prozent auf 19.40 EUR), Wolford (+ 1.33 Prozent auf 3.04 EUR), AMAG (+ 0.84 Prozent auf 24.10 EUR) und Addiko Bank (+ 0.00 Prozent auf 19.25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-4.76 Prozent auf 20.80 EUR), Raiffeisen (-3.80 Prozent auf 20.26 EUR), AT S (AT&S) (-3.52 Prozent auf 11.52 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.28 Prozent auf 6.48 EUR) und BAWAG (-3.27 Prozent auf 79.95 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 171’646 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 21.974 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch