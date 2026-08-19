Mittwochshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende

Am Mittwoch verbuchte der ATX via Wiener Börse letztendlich Verluste in Höhe von 0.74 Prozent auf 6’592.91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.280 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.006 Prozent leichter bei 6’641.95 Punkten in den Handel, nach 6’642.38 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’587.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’670.35 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2.09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der ATX bei 6’364.91 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 5’836.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der ATX 4’848.87 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.19 Prozent. Bei 6’780.42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1.48 Prozent auf 68.55 EUR), Verbund (+ 0.97 Prozent auf 57.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 30.80 EUR), Andritz (+ 0.63 Prozent auf 80.00 EUR) und PORR (+ 0.40 Prozent auf 37.95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3.69 Prozent auf 60.05 EUR), Vienna Insurance (-2.38 Prozent auf 69.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.36 Prozent auf 28.90 EUR), Wienerberger (-2.24 Prozent auf 19.21 EUR) und Erste Group Bank (-1.90 Prozent auf 119.00 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 761’324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.508 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie weist mit 7.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch