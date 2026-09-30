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Index im Blick 30.09.2026 17:58:12

Mittwochshandel in Wien: ATX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Mittwochshandel in Wien: ATX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der ATX notierte am Mittwoch im Minus.

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Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1.13 Prozent leichter bei 6’856.00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 198.623 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’934.55 Punkten, nach 6’934.55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’965.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’852.78 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1.28 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 6’786.58 Punkten auf. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6’464.20 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4’636.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 28.11 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 2.10 Prozent auf 29.20 EUR), Lenzing (+ 1.71 Prozent auf 20.80 EUR), voestalpine (+ 1.25 Prozent auf 45.22 EUR), Verbund (+ 0.85 Prozent auf 64.95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.14 Prozent auf 70.70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Palfinger (-9.70 Prozent auf 27.45 EUR), AT S (AT&S) (-7.18 Prozent auf 200.50 EUR), CA Immobilien (-2.46 Prozent auf 21.80 EUR), Vienna Insurance (-2.24 Prozent auf 65.40 EUR) und Erste Group Bank (-1.62 Prozent auf 121.10 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 637’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 49.100 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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