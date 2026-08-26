Mittwochshandel in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1.29 Prozent stärker bei 6’758.44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 186.326 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.034 Prozent auf 6’670.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’672.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’758.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’648.89 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6’455.88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’099.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der ATX noch bei 4’703.65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.28 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 4.13 Prozent auf 45.88 EUR), PORR (+ 3.70 Prozent auf 40.65 EUR), Wienerberger (+ 2.91 Prozent auf 20.16 EUR), Palfinger (+ 2.46 Prozent auf 31.25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2.22 Prozent auf 138.00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil CA Immobilien (-1.05 Prozent auf 23.50 EUR), OMV (-0.29 Prozent auf 67.70 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.10 EUR), Raiffeisen (+ 0.16 Prozent auf 62.85 EUR) und Verbund (+ 0.34 Prozent auf 58.90 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 330’138 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.546 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch