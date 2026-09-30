Mittwochshandel in Wien: ATX am Nachmittag in der Verlustzone

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.80 Prozent tiefer bei 6’879.16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 198.623 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’934.55 Punkten in den Handel, nach 6’934.55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’965.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’875.69 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0.949 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 6’786.58 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX auf 6’464.20 Punkte taxiert. Der ATX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 4’636.01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28.54 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell EVN (+ 1.92 Prozent auf 29.15 EUR), Lenzing (+ 1.71 Prozent auf 20.80 EUR), Verbund (+ 1.09 Prozent auf 65.10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.28 Prozent auf 70.80 EUR) und Andritz (+ 0.12 Prozent auf 84.30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Palfinger (-7.57 Prozent auf 28.10 EUR), AT S (AT&S) (-5.79 Prozent auf 203.50 EUR), Vienna Insurance (-1.64 Prozent auf 65.80 EUR), CA Immobilien (-1.57 Prozent auf 22.00 EUR) und Raiffeisen (-1.20 Prozent auf 61.90 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153’623 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 49.100 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch