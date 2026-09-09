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CAC 40-Entwicklung 09.09.2026 12:26:15

Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Mittwochshandel in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Stellantis
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Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1.44 Prozent tiefer bei 8’198.39 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.494 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.718 Prozent auf 8’258.24 Punkte an der Kurstafel, nach 8’317.98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’277.24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’195.63 Punkten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0.899 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’714.93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’203.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’749.39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.039 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 58’404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 212.105 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.90 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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