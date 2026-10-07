Mittwochshandel in Paris: CAC 40 sackt ab

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.90 Prozent leichter bei 7’794.17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.661 Prozent auf 7’813.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’865.07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’782.89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’840.35 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.685 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’306.15 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 8’436.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’974.85 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.89 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 617’317 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 198.396 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch