Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter

Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 2.55 Prozent auf 6’919.38 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.101 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 2.79 Prozent schwächer bei 6’902.42 Punkten, nach 7’100.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 6’882.94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’924.35 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.68 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’120.80 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, bei 7’490.28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2024, den Stand von 8’049.17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gab der Index bereits um 6.42 Prozent nach. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 135’989 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 253.380 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Stellantis-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch