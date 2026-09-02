Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.03 Prozent leichter bei 8’299.15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.514 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.107 Prozent auf 8’292.95 Punkte an der Kurstafel, nach 8’301.85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8’290.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’306.63 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.26 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’209.09 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 7’654.25 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.27 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222.976 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch