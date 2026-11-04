Mittwochshandel in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 1.46 Prozent auf 8’137.19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.416 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.177 Prozent auf 8’034.53 Punkte an der Kurstafel, nach 8’020.31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8’144.21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’030.69 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2.24 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7’897.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’666.63 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Wert von 8’067.53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0.708 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 188’503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232.181 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch