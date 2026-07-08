Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.56 Prozent tiefer bei 52’100.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.106 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.338 Prozent stärker bei 53’104.06 Punkten, nach 52’925.15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’069.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’758.47 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.38 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der Dow Jones 50’786.01 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 47’909.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44’240.76 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.68 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53’289.30 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.32 Prozent auf 178.05 USD), Walmart (+ 1.65 Prozent auf 113.38 USD), Cisco (+ 0.80 Prozent auf 112.68 USD), Coca-Cola (+ 0.28 Prozent auf 84.29 USD) und NVIDIA (+ 0.24 Prozent auf 197.40 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-3.96 Prozent auf 328.70 USD), Boeing (-3.56 Prozent auf 223.43 USD), Home Depot (-3.30 Prozent auf 293.20 EUR), American Express (-2.99 Prozent auf 339.14 USD) und Goldman Sachs (-2.69 Prozent auf 1’014.89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 9’523’930 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.143 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.98 erwartet. Mit 4.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch