Mittwochshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’477.90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 46.564 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.240 Prozent auf 5’456.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’469.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’483.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’451.87 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.336 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der S&P 500 auf 5’304.72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’203.58 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2023, den Wert von 4’328.82 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 15.50 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’505.53 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit FedEx (+ 15.53 Prozent auf 296.19 USD), Albemarle (+ 8.10 Prozent auf 100.28 USD), Tesla (+ 4.81 Prozent auf 196.37 USD), Amazon (+ 3.90 Prozent auf 193.61 USD) und Align Technology (+ 3.56 Prozent auf 243.61 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Chipotle Mexican Grill (-97.99 Prozent auf 65.86 USD), Moderna (-11.01 Prozent auf 122.45 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-7.93 Prozent auf 67.54 USD), Paychex (-6.11 Prozent auf 117.39 USD) und General Mills (-4.59 Prozent auf 64.17 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 62’617’132 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.110 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

