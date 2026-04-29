Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.24 Prozent tiefer bei 7’121.53 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 57.910 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.063 Prozent auf 7’134.29 Punkte an der Kurstafel, nach 7’138.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’145.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’115.99 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.436 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’368.85 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 6’969.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5’560.83 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.84 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’178.74 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell NXP Semiconductors (+ 24.09 Prozent auf 285.88 USD), Generac (+ 15.64 Prozent auf 251.07 USD), Seagate Technology (+ 14.37 Prozent auf 662.26 USD), Intel (+ 11.11 Prozent auf 93.91 USD) und Western Digital (+ 10.52 Prozent auf 432.14 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Teradyne (-16.51 Prozent auf 317.38 USD), Robinhood (-13.21 Prozent auf 71.23 USD), GE HealthCare Technologies (-12.64 Prozent auf 59.84 USD), Brown-Forman B (-10.42 Prozent auf 24.84 USD) und Coinbase (-7.38 Prozent auf 179.78 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20’585’912 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 10.24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch