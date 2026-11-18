Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.23 Prozent schwächer bei 7’323.63 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.442 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.140 Prozent auf 7’350.83 Punkte an der Kurstafel, nach 7’340.53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’285.76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’367.68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 2.53 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’659.44 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’691.76 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 6’617.32 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.78 Prozent nach oben. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 10.55 Prozent auf 341.93 USD), Generac (+ 9.87 Prozent auf 205.45 USD), Akamai (+ 8.34 Prozent auf 91.70 USD), TJX Cos (+ 8.05 Prozent auf 140.30 USD) und Take Two (+ 6.22 Prozent auf 216.61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Humana (-12.98 Prozent auf 385.78 USD), UnitedHealth (-10.21 Prozent auf 349.91 USD), Cerebras Systems (-9.63 Prozent auf 94.15 USD), Elevance Health (-7.63 Prozent auf 400.84 USD) und Centene (-7.03 Prozent auf 67.45 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 74’139’886 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch