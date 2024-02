Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich fester

Zum Handelsschluss legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.82 Prozent auf 4’995.06 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 41.975 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.459 Prozent auf 4’976.96 Punkte an der Kurstafel, nach 4’954.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’969.05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’999.89 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.764 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4’697.24 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 07.11.2023, einen Stand von 4’378.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, notierte der S&P 500 bei 4’164.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5.32 Prozent nach oben. 4’999.89 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Enphase Energy (+ 16.91 Prozent auf 117.51 USD), Emerson Electric (+ 10.43 Prozent auf 104.09 USD), SVB Financial Group (+ 7.69 Prozent auf 0.14 USD), Lumen Technologies (+ 7.41 Prozent auf 1.45 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 7.21 Prozent auf 2’666.99 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen VF (-9.68 Prozent auf 15.31 USD), Paramount Global (-8.15 Prozent auf 12.85 USD), Fox (-6.80 Prozent auf 29.47 USD), Fox (-6.48 Prozent auf 27.44 USD) und Amgen (-6.39 Prozent auf 295.87 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 20’832’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.798 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 122.45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

