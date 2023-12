Mittwochshandel in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone

Am Mittwoch sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.39 Prozent auf 4’549.34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 38.776 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.465 Prozent stärker bei 4’588.44 Punkten, nach 4’567.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 4’546.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’590.74 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0.329 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.11.2023, einen Wert von 4’365.98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4’465.48 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 3’941.26 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 18.96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’794.33 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 9.45 Prozent auf 0.03 USD), Campbell Soup (+ 7.11 Prozent auf 43.24 USD), Leggett Platt (+ 6.37 Prozent auf 25.88 USD), Carnival (+ 5.94 Prozent auf 17.48 USD) und Bath Body Works (+ 4.94 Prozent auf 36.99 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Brown-Forman B (-10.38 Prozent auf 53.98 USD), Old Dominion Freight Line (-5.55 Prozent auf 372.89 USD), Lumen Technologies (-4.52 Prozent auf 1.48 USD), Perrigo Company (-4.17 Prozent auf 29.62 USD) und Halliburton (-4.05 Prozent auf 34.86 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’878’366 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.730 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Organon Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

