Mittwochshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Letztendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 5’211.49 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44.507 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.221 Prozent schwächer bei 5’194.31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’205.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’194.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’228.75 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.884 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’137.08 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 03.01.2024, einen Wert von 4’704.81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’124.51 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 9.88 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Paramount Global (+ 14.97 Prozent auf 13.52 USD), NRG Energy (+ 4.97 Prozent auf 72.01 USD), Enphase Energy (+ 4.45 Prozent auf 118.60 USD), Micron Technology (+ 4.29 Prozent auf 128.01 USD) und Western Digital (+ 4.05 Prozent auf 71.62 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-28.57 Prozent auf 0.05 USD), General Electric (-16.96 Prozent auf 145.62 USD), Ulta Beauty (-15.34 Prozent auf 439.98 USD), Intel (-8.22 Prozent auf 40.33 USD) und First Republic Bank (-7.89 Prozent auf 0.04 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20’727’538 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2.929 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 315.79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

